غدا الأثنين..موجة باردة وأمطار رعدية على 7 مناطق بالمملكة

المناطق _ الرياض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، إن هناك نشاطًا للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق وسط وشرق المملكة.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية يسبقها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية على مناطق ” الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، وحفر الباطن والقيصومة بالشرقية، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها”.

وأضافت الهيئة، أنه متوقع انخفاض في درجات الحرارة على منطقتي” تبوك، الجوف” تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة، أن تأثير الموجة الباردة يمتد على مناطق “الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة”.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40/كم ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع للموج من متر إلى مترين ونصف، وموج متوسط إلى مائج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع للموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.