أمير مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين بجدة

المناطق - مكة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة مدير شرطة المنطقة المعين حديثاً اللواء عيد العتيبي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل ، اللواء العتيبي بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله .

من جهته قدّم مدير شرطة المنطقة شكره للأمير خالد الفيصل على تهنئته وتوجيهاته الدائمة سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

كما استقبل سموه ، اللواء عبداللطيف الشثري بمناسبة انتهاء مهام عمله مديراً لشرطة المنطقة مثمناً له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، فيما قدّم اللواء الشثري شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم لأعمال شرطة المنطقة.