غدا..أمير مكة يستأنف جولاته التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة خليص والكامل ورابغ

المناطق - مكة

يستأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل (غداً الاثنين) جولاته التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة خليص والكامل ورابغ وذلك ضمن جولاته السنوية على المحافظات.

ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية للمحافظات الثلاث بحضور أعضاء المجالس ومديرو الأجهزة الحكومية في المنطقة ، حيث تتم مناقشة المشاريع المعتمدة والمنجزة والجاري تنفيذها إضافة للمشاريع المتأخرة وسُبل تسريع العمل فيها.

كما يلتقى الأمير خالد الفيصل أهالي محافظات خليص والكامل ورابغ ويستمع سموه إلى مطالبهم ومقترحاتهم ، ويدشّن ورشة العمل الخاصة بتطوير عمل رؤساء المراكز ولجان التنمية والمجالس المحلية.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة استهل جولاته للعام الحالي بزيارة لمحافظات القنفذة وأضم والعرضيات حيث التقى سموه فيها الأهالي ودشّن عدداَ من المشاريع من أهمها وضع حجر أساس مطار القنفذة.