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“زيارة تاريخية”… هذه أول دولة تستقبل ولي العهد في 2019

“زيارة تاريخية”… هذه أول دولة تستقبل ولي العهد في 2019
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المناطق _ الرياض

تستعد دولة باكستان لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فبراير المقبل.

وأكد وزير الإعلام الباكستاني فواد شودري، اليوم الأحد، إن “زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى بلاده، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين”، وذلك وفقا لقناة “جيو نيوز” الإخبارية الباكستانية.

وقال شودري، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الإعلام تركي الشبانة : “إن باكستان والمملكة العربية السعودية دولتين شقيقتين حيث تقوم علاقاتهما على الاحترام والتعاون والثقة المتبادلة، وأنه سيتم فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجالات متنوعة من بينها الإعلام”.

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