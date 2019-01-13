تفاصيل برنامج سند محمد بن سلمان .. وطريقة التقديم وتفعيل الحساب

المناطق _ الرياض

نشر برنامج سند محمد بن سلمان، تفاصيل مبادرة “سند للزواج” والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الذي جاء انطلاقًا من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.

وأكد البرنامج أن مبادرة سند للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

طريقة التقديم في سند الزواج:

يتم التسجيل في سند الزواج من خلال الدخول إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان عبر الرابط التالي (هنا) ثم الدخول على سند الزواج والتأكد من مطابقة الشروط والضوابط ثم انتظار رسالة اعتماد الطلب واستكمال باقي الإجراءات.

تفعيل حساب سند محمد بن سلمان

وكشف برنامج سند محمد بن سلمان عن الإجراء الذي يجب القيام به حال لم يتم تفعيل الحساب عبر البرنامج.

وقال برنامج سند محمد بن سلمان: إنه في حال تجاوز 72 ساعة بدون تفعيل يجب إعادة التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي (هنا) مع التأكد من صحة البيانات.

ويهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

توحيد جهود العمل غير الربحي

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

شروط سند للزواج

وأشار البرنامج إلى أنه وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين تأتي وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

– أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

– أن يكون الزواج الأول للرجل.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

– ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.