الثانوية الثالثة بالهفوف تفعل مشروع المملكة تحت المجهر

الثانوية الثالثة بالهفوف تفعل مشروع المملكة تحت المجهر

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الثانوية الثالثة بالهفوف تفعل مشروع المملكة تحت المجهر

الثانوية الثالثة بالهفوف تفعل مشروع المملكة تحت المجهر
http://almnatiq.net/?p=679742
المناطق_الأحساء

بدعم من هيئة السياحة ومتحف هجر بمحافظة الاحساء تم تفعيل مشروع المملكة تحت المجهر لطالبات الصف الثاني ثانوي قسم أدبي بالثانوية الثالثة بحي الملك فهد بالهفوف الداخل المحدود التابعة لمحافظة الاحساء بقيادة الأستاذة – عائشة الصقر وقدحضر المشروع رئيسة مكتب التعليم بالهفوف الأستاذة القديرة – منيرة الهديان ومشرفة المادة الأستاذة – سميرة الحواس والمشرفة – هدى الحباه والمشرفة – مريم السعد وعدد كبير من المعلمات من مدارس أخرى على مستوى المحافظة وتكلل هذا المشروع بالنجاح ولاقى استحسانا كبيرا من الحضور لما تم عرضه من معلومات جديدة عن سفينة تايتانك وطائرة كاتلينا واللغة المهرية والغابات في المملكة وعجائب المملكة التي تحدثوا فيها عن مياه الرفدي والكنز المدفون ورجال الزهور والمنتج في بلاد عنيزة وصخرة الرجاجيل بالإضافة إلى خيرات بلادي والأحساء وهديتي لوطني واقطفي وردة وباب الكعبة

وفي النهاية قدمت القائمات على المشروع الشكر للداعمين والحضور على مساندة هذا المشروع المميز والرائع .

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