بريد الاحساء يشارك حفل ميدان الفروسية ويبرز خدماته البريدية

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بدعوة كريمة من ادارة ميدان الفروسية شارك بريد محافظة الاحساء يوم امس السبت الموافق 1440/5/6 بحفل ميدان الفروسية بالاحساء حيث تمت المشاركة بابراز الخدمات البريدية عن طريق عرضها بفلاش مومري على شاشة عرض وتقديم التسجيل في العنوان الوطني لأصحاب الاسطبلات والجمهور وتوزيع نشرات ومجلات وبروشورات بريدية متنوعة على الحضور وتجهيز متحف مصغر يحوي بعض مقتنيات البريد .

وكانت مشاركة البريد السعودي مميزة جدا ومختلفة عن الادارات الحكومية الاخرى بشهادة الجميع ..

وبهذه المناسبة قدم مدير بريد محافظة الاحساء/ عبدالعزيز بن ابراهيم الذكرالله . الشكر والتقدير لسعادة مدير عام بريد المنطقة الشرقية ومساعديه على الموافقة بالمشاركة والدعم والشكر موصول لجميع الزملاء المساهمين والمشاركين في التجهيزات

كما قدم شكره وتقديره الخاص لمسئولي ميدان الفروسية بالاحساء على الاستقبال وحسن الضيافة مثمنا كل الجهود ومباركا لجميع الفائزين في السباقات .

وفي نهاية الحفل عبر مدير إدارة بريد محافظة الاحساء عن سعادته بالمشاركة في ميدان فروسية الاحساء مقدماً الشكر لله عز وجل ثم لادارة نادي الفروسية على الاستضافة والتعاون وعلى الجهود التي يبذلونها لانجاح مثل هذه المناسبات متمنياً التوفيق والسداد للجميع …