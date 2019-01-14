زيادة في الاستثمارات المرخصة بنسبة 99% بالمملكة

زيادة في الاستثمارات المرخصة بنسبة 99% بالمملكة

أبرز المواد
وظائف شاغرة في جامعة جازان

وظائف شاغرة في جامعة جازان

أبرز المواد
مقتل إمرأة وجرح أطفال في تفجيرات العراق

مقتل إمرأة وجرح أطفال في تفجيرات العراق

أبرز المواد
عقوبات مالية وإدارية على مستشفيات ومجمعات خاصة حفر الباطن

عقوبات مالية وإدارية على مستشفيات ومجمعات خاصة حفر الباطن

أبرز المواد

بريد الاحساء يشارك حفل ميدان الفروسية ويبرز خدماته البريدية

بريد الاحساء يشارك حفل ميدان الفروسية ويبرز خدماته البريدية
http://almnatiq.net/?p=679745
المناطق_الأحساء

بدعوة كريمة من ادارة ميدان الفروسية شارك بريد محافظة الاحساء يوم امس السبت الموافق 1440/5/6 بحفل ميدان الفروسية بالاحساء حيث تمت المشاركة بابراز الخدمات البريدية عن طريق عرضها بفلاش مومري على شاشة عرض وتقديم التسجيل في العنوان الوطني لأصحاب الاسطبلات والجمهور وتوزيع نشرات ومجلات وبروشورات بريدية متنوعة على الحضور وتجهيز متحف مصغر يحوي بعض مقتنيات البريد .

وكانت مشاركة البريد السعودي مميزة جدا ومختلفة عن الادارات الحكومية الاخرى بشهادة الجميع ..

وبهذه المناسبة قدم مدير بريد محافظة الاحساء/ عبدالعزيز بن ابراهيم الذكرالله . الشكر والتقدير لسعادة مدير عام بريد المنطقة الشرقية ومساعديه على الموافقة بالمشاركة والدعم والشكر موصول لجميع الزملاء المساهمين والمشاركين في التجهيزات

كما قدم شكره وتقديره الخاص لمسئولي ميدان الفروسية بالاحساء على الاستقبال وحسن الضيافة مثمنا كل الجهود ومباركا لجميع الفائزين في السباقات .

وفي نهاية الحفل عبر مدير إدارة بريد محافظة الاحساء عن سعادته بالمشاركة في ميدان فروسية الاحساء مقدماً الشكر لله عز وجل ثم لادارة نادي الفروسية على الاستضافة والتعاون وعلى الجهود التي يبذلونها لانجاح مثل هذه المناسبات متمنياً التوفيق والسداد للجميع …

روابط ذات صلة

عقوبات مالية وإدارية على مستشفيات ومجمعات خاصة حفر الباطن

عقوبات مالية وإدارية على مستشفيات ومجمعات خاصة حفر الباطن
الثانوية الثالثة بالهفوف تفعل مشروع المملكة تحت المجهر

الثانوية الثالثة بالهفوف تفعل مشروع المملكة تحت المجهر
أمير الشرقية ونائبه يهنئان محافظ حفر الباطن على الثقة الملكية

أمير الشرقية ونائبه يهنئان محافظ حفر الباطن على الثقة الملكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*