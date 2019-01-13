“مدرسة أكاديمية العالم” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحصد لقب أفضل تصميم داخلي

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أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, عن فوز مدرسة “أكاديمية العالم” بالجائزة الأولى لأفضل تصميم داخلي لفئة قطاع التعليم الأساسي، من مجلة “التصميم الداخلي” العالمية ، وذلك بعد مشاركتها إلى جانب 2000 جهة مُنافِسة.

وتم ترشيح الأكاديمية ضمن 133 فئة مختلفة للتصميم الداخلي ، في حين تسلمت المدينة الاقتصادية الجائزة خلال حفل خاص أقيم مؤخراً بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الرعاية الصحية والتعليمية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مازن تمار, عن فخره بالحصول على هذه الجائزة المميزة التي تتوج التعاون بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة إنوكاد ، حيث أبرزت الإبداع في التصميم الداخلي لمدرسة أكاديمية العالم ، الذي يواكب أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال التعليم، ويتناغم مع القيم والثقافة السعودية ، عاداً مدرسة أكاديمية العالم مؤسسة تعليمية متميزة كأحد الروافد الرئيسية في المدينة الاقتصادية لتنمية وتطوير الكفاءات البشرية بما يتوافق مع الرؤية 2030.

وأكد أن الجائزة تعد ترجمة لرؤية المدينة الرامية لتطوير قطاع التعليم وتنشئة أجيال وطنية قادرة على القيام بدورها التنموي، وأن التصميم الداخلي للمدرسة يسهم بشكل فاعلٍ في تعزيز الحس الإبداعي لدى هيئة التدريس ، كذلك لدى الطلاب والطالبات ، ويحفزهم على التعاون والتواصل لرفع مستوى الإنتاجية، ويعمل على صقل شخصياتهم خلال مرحلة إعدادهم ليصبحوا قادة الغد بتحفيز الابتكار والتميز في القطاعات التعليمية والفنية”.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قد أعلنت عن اكتمال أعمال المرحلة الثالثة من مدرسة “أكاديمية العالم” بقيمة 48 مليون ريال، وذلك ضمن خطوات المدرسة الطموحة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 2000 طالب وطالبة في بيئة تعليمية مميزة، وذلك على يد أحد أفضل المعماريين العالميين المهندس (مارتن ليسجاك) من المكتب الهندسي INNOCAD في النمسا.

وتُعد مدرسة أكاديمية العالم أحد أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في قطاع جودة الحياة، حيث توفر لطلابها تعليماً متقدماً بمعايير عالمية، ما يمكنها من تأهيل الجيل القادم للريادة من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية، كما توفر كافّة المرافق التقنيّة الحديثة، بالإضافة إلى مجموعة من المعامل كمعمل التصميم و التكنولوجيا، روبوتات الليجو والطباعة ثلاثية الأبعاد. كما توفر الخدمات المساندة الأخرى كمركز الخدمات الطلابية، منطقة ريادة الأعمال والمهارات المهنية، فضلاً عن المرافق الرياضية المتنوعة الداخلية والخارجية والتي أصبحت مطلب المدارس الأخرى.