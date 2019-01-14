بشرى من «الإسكان» للمستفيدين من مشروع غرب مطار الرياض

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أكدت وزارة الإسكان، أن الوزارة ستتواصل مع المستفيدين من منتج “أرض وقرض” غرب مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، خاصة ممن وقعوا عقود المشروع.

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان، تساؤلاً عبر “تويتر” جاء فيه: “مستفيدي منتج أرض وقرض، غرب مطار الملك خالد، الذين تم توقيع العقد معهم والسماح لهم بالبناء ولم يتسلموا ريالاً واحداً”.

وتابع المتسائل قائلاً: “راجعوا الوزارة مراراً وتكراراً وبعضهم تُوفي، والبعض مرض بسبب مماطلة الوزارة لهم؟ “.

ورد حساب “العناية بالمستفيدين” بقوله: “جميع من وقع العقد في مشروع غرب المطار سوف يتم التواصل معهم من قبل الوزارة قريباً بإذن الله”.