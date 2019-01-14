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انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار في هذه المناطق

انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار في هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=679754
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، حفر الباطن،القيصومة، مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40/كم ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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