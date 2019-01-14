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عقوبات مالية وإدارية على مستشفيات ومجمعات خاصة حفر الباطن

عقوبات مالية وإدارية على مستشفيات ومجمعات خاصة حفر الباطن

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عقوبات مالية وإدارية على مستشفيات ومجمعات خاصة حفر الباطن

عقوبات مالية وإدارية على مستشفيات ومجمعات خاصة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=679757
المناطق_حفر الباطن

كشفت صحة حفرالباطن بأنه تم تنفيذ 645 جولة رقابية على المستشفيات والمجمعات الطبية والصيدليات والمراكز المتخصصة ومحلات النظارات في حفرالباطن خلال العام 2018 ضبطت من خلالها عدداً من المخالفات وأصدرت عقوبات مالية وإدارية.

وأضافت: أنه خلال نفس العام وتزامناُ مع الحملات التي أطلقتها وزارة الصحة فقد نفذت صحة حفرالباطن حملة منع بيع المضادات الحيوية وسجلت خلالها 48 مخالفة في 111 جولة لمحلات الصيدليات، إضافة إلى الحملة الوطنية لعيادات التجميل والليزر وتم تسجيل 9 مخالفات في 11 جولة.

وأوضحت: أن الجولات الرقابية مستمرة وبشكل دائم لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الصحي الخاص بتطبيق الأنظمة والتعليمات، كما تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان إيصال الخدمة الطبية السليمة وفق معايير النظام الصحي، والارتقاء بالعمل الصحي في القطاع الخاص.

الجدير بالذكر بأن حفرالباطن تضم عدداً من المنشآت والمراكز المتخصصة في القطاع الخاص تضم مستشفيان و18 مجمع طبي عام و 18 مجمع متخصص و92 صيدلية ومختبران ومركز علاج طبيعي وعيادة تخصصية مستقلة إضافة إلى 21 محل لبيع النظارات.

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