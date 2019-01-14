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دراسة تكشف فوائد مذهلة لتناول الألياف الغذائية

http://almnatiq.net/?p=679758
المناطق - وكالات

كشفت دراسة بريطانية حديثة، فوائد مذهلة يحصل عليها الأشخاص الذين يتناولون الألياف الغذائية والحبوب الكاملة بنسب كبيرة.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون بكلية إمبريال كوليدج في لندن، أن هؤلاء الأشخاص أقل عرضة للإصابة بالأمراض غير المعدية، وعلى رأسها القلب والسكري والسرطان.

وأضافت الدراسة التي نشرت في دورية “لانسيت” العلمية، أن معظم الأشخاص حول العالم يتناولون أقل من 20 جراما من الألياف الغذائية يوميا، وتشمل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات والفاكهة.

كما كشفت الدراسة عن العلاقة بين الألياف والوقاية من الأمراض غير المعدية، إذ قام الفريق البحثي بمراجعة نتائج أكثر من 242 دراسة أجريت في هذا الشأن على مدار 40 عاما، وشملت 135 مليون شخص.

وتبين أن الأشخاص الذين يتناولون الألياف الغذائية بنسب كبيرة، تنخفض لديهم الإصابة والوفاة بالأمراض غير المعدية.

وأعلن الباحثون أن تناول حوالي 30 جراما من الألياف الغذائية يوميا، خفض خطر الوفيات الإجمالية وحالات الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، والسكري من النوع الثاني وسرطان القولون والمستقيم والثدي بنسب تراوحت بين 24 إلى 30%.

وتضم قائمة الأطعمة الغنية بالألياف، الخضروات مثل الجزر والبطاطس والسبانخ والبروكلي والكوسا والخس والباذنجان والملفوف، كما تشمل فواكه مثل الموز والتفاح والفراولة والخوخ والبرتقال، وحبوب وبقوليات مثل القمح والبازلاء والعدس والفاصوليا والفول والحمص.

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