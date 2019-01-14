للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها

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اعلنت جامعة تبوك عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين (رجال ونساء) في المركز الرئيسي في مدينة تبوك والكليات الجامعية بالمحافظات التابعة لها في (أملج، الوجه، حقل، ضباء، تيماء).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– كلية التصاميم والفنون (للنساء فقط)

– كلية الشريعة والأنظمة (للرجال والنساء)

– كلية العلوم (للرجال والنساء)

– كلية كلية الحاسبات وتقنية المعلومات (للرجال والنساء)

– كلية العلوم الطبية التطبيقية (للرجال والنساء)

– كلية الصيدلة (للرجال والنساء)

– كلية المجتمع (للرجال والنساء)

– كلية إدارة الأعمال (للرجال والنساء)

– كلية الطب (للرجال والنساء)

– كلية التربية والآداب (للرجال والنساء)

– كلية الهندسة (للرجال فقط)

– الكلية الجامعية بأملج (للرجال والنساء)

– الكلية الجامعية بالوجه (للرجال والنساء)

– الكلية الجامعية بحقل (للرجال والنساء)

– الكلية الجامعية بضباء (للرجال والنساء)

– الكلية الجامعية بتيماء (للرجال والنساء)

وأوضحت أن التقديم من خلال موقع الجامعة اعتباراً من غداً الثلاثاء 1440/5/9هـ حتى الثلاثاء الموافق 1440/5/16هـ.