احدث الأخبار

للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها
أبرز المواد
 بثنائية .. ريال مدريد يفوز على وبيتيس في الدوري الإسباني
أبرز المواد
 دراسة تكشف فوائد مذهلة لتناول الألياف الغذائية
أبرز المواد
 بشرى من «الإسكان» للمستفيدين من مشروع غرب مطار الرياض
أبرز المواد
 “مدرسة أكاديمية العالم” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحصد لقب أفضل تصميم داخلي
أبرز المواد
 الثانوية الثالثة بالهفوف تفعل مشروع المملكة تحت المجهر
المنطقة الشرقية
 تفاصيل برنامج سند محمد بن سلمان .. وطريقة التقديم وتفعيل الحساب
أبرز المواد
 “زيارة تاريخية”… هذه أول دولة تستقبل ولي العهد في 2019
أبرز المواد
 غدا..أمير مكة يستأنف جولاته التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة خليص والكامل ورابغ
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين بجدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يفتتح المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة العامة
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة
منطقة مكة المكرمة
للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها

للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها

أبرز المواد
بثنائية .. ريال مدريد يفوز على وبيتيس في الدوري الإسباني

بثنائية .. ريال مدريد يفوز على وبيتيس في الدوري الإسباني

أبرز المواد
دراسة تكشف فوائد مذهلة لتناول الألياف الغذائية

دراسة تكشف فوائد مذهلة لتناول الألياف الغذائية

أبرز المواد
بشرى من «الإسكان» للمستفيدين من مشروع غرب مطار الرياض

بشرى من «الإسكان» للمستفيدين من مشروع غرب مطار الرياض

أبرز المواد

للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها

للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها
http://almnatiq.net/?p=679764
المناطق - الرياض

اعلنت جامعة تبوك عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين (رجال ونساء) في المركز الرئيسي في مدينة تبوك والكليات الجامعية بالمحافظات التابعة لها في (أملج، الوجه، حقل، ضباء، تيماء).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– كلية التصاميم والفنون (للنساء فقط)
– كلية الشريعة والأنظمة (للرجال والنساء)
– كلية العلوم (للرجال والنساء)
– كلية كلية الحاسبات وتقنية المعلومات (للرجال والنساء)
– كلية العلوم الطبية التطبيقية (للرجال والنساء)
– كلية الصيدلة (للرجال والنساء)
– كلية المجتمع (للرجال والنساء)
– كلية إدارة الأعمال (للرجال والنساء)
– كلية الطب (للرجال والنساء)
– كلية التربية والآداب (للرجال والنساء)
– كلية الهندسة (للرجال فقط)
– الكلية الجامعية بأملج (للرجال والنساء)
– الكلية الجامعية بالوجه (للرجال والنساء)
– الكلية الجامعية بحقل (للرجال والنساء)
– الكلية الجامعية بضباء (للرجال والنساء)
– الكلية الجامعية بتيماء (للرجال والنساء)

وأوضحت أن التقديم من خلال موقع الجامعة اعتباراً من غداً الثلاثاء 1440/5/9هـ حتى الثلاثاء الموافق 1440/5/16هـ.

روابط ذات صلة

بثنائية .. ريال مدريد يفوز على وبيتيس في الدوري الإسباني

بثنائية .. ريال مدريد يفوز على وبيتيس في الدوري الإسباني
دراسة تكشف فوائد مذهلة لتناول الألياف الغذائية

دراسة تكشف فوائد مذهلة لتناول الألياف الغذائية
بشرى من «الإسكان» للمستفيدين من مشروع غرب مطار الرياض

بشرى من «الإسكان» للمستفيدين من مشروع غرب مطار الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*