احذر… 5 عادات تعجل بظهور الشيخوخة

المناطق - وكالات

يحلم الجميع بالاحتفاظ بالشباب الدائم، لذلك يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتخاذ كل التدابير التي تؤخر بقدر الإمكان ظهور علامات الكبر على الوجه.

أفاد تقرير نشره موقع “إفريداي هيلث” بأن هناك بعض العادات التي تعجل بظهور أعراض الشيخوخة، وتظهرنا بمظهر أكبر من عمرنا الحقيقي.

وذكر التقرير أن هناك 5 عادات بارزة يجب الحذر منها وهي:

كثرة القلق والتوتر

يعتبر القلق والتوتر الدائم هما تذكرة سريعة إلى الوصول لسن الشيخوخة وظهور أعراضه وعلاماته جلية على الوجوه.

الميل إلى العزلة

تسبب العزلة في التراجع الفكري، فالعلاقات الاجتماعية تساعد في تجديد وظائف الدماغ، أما الشخص الذي يميل إلى الجلوس بمفرده ولا يتفاعل مع المحيطين ويتجنب الحديث مع الآخرين.

الأطعمة غير الصحية

كشفت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الدهون والأطعمة غير الصحية الغنية بالسكريات من أهم مسببات ظهور علامات الكبر على الوجه، لأنها تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وإنسداد الشرايين، وتسبب زيادة الوزن وصعوبة الحركة.

السهر لوقت متأخر

خلال فترة النوم يقوم الجسم بإزالة الخلايا الميتة في الجسم، ويستبدلها بخلايا جديدة تضمن الحفاظ على الصحة والجلد.

الجلوس في وضعية خاطئة

تعجل هذه العادة بظهور علامات الشيخوخة، إذ ينتج عنها مشكلات في الفقرات وآلام شديدة في الظهر والرقبة، ويمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري.