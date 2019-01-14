احدث الأخبار

السبب وراء إجبار ركاب الطائرة على فتح النوافذ عند الهبوط والإقلاع
أبرز المواد
 احذر… 5 عادات تعجل بظهور الشيخوخة
أبرز المواد
 ترامب: سندمر تركيا إذا هاجمت الأكراد في سوريا
أبرز المواد
 للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها
أبرز المواد
 بثنائية .. ريال مدريد يفوز على وبيتيس في الدوري الإسباني
أبرز المواد
 دراسة تكشف فوائد مذهلة لتناول الألياف الغذائية
أبرز المواد
 بشرى من «الإسكان» للمستفيدين من مشروع غرب مطار الرياض
أبرز المواد
 “مدرسة أكاديمية العالم” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحصد لقب أفضل تصميم داخلي
أبرز المواد
 الثانوية الثالثة بالهفوف تفعل مشروع المملكة تحت المجهر
المنطقة الشرقية
 تفاصيل برنامج سند محمد بن سلمان .. وطريقة التقديم وتفعيل الحساب
أبرز المواد
 “زيارة تاريخية”… هذه أول دولة تستقبل ولي العهد في 2019
أبرز المواد
 غدا..أمير مكة يستأنف جولاته التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة خليص والكامل ورابغ
أبرز المواد
السبب وراء إجبار ركاب الطائرة على فتح النوافذ عند الهبوط والإقلاع

السبب وراء إجبار ركاب الطائرة على فتح النوافذ عند الهبوط والإقلاع

أبرز المواد
احذر… 5 عادات تعجل بظهور الشيخوخة

احذر… 5 عادات تعجل بظهور الشيخوخة

أبرز المواد
ترامب: سندمر تركيا إذا هاجمت الأكراد في سوريا

ترامب: سندمر تركيا إذا هاجمت الأكراد في سوريا

أبرز المواد
للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها

للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها

أبرز المواد

السبب وراء إجبار ركاب الطائرة على فتح النوافذ عند الهبوط والإقلاع

السبب وراء إجبار ركاب الطائرة على فتح النوافذ عند الهبوط والإقلاع
http://almnatiq.net/?p=679773
المناطق - وكالات

هل سبق لك أن تساءلت عن سبب طلب طاقم الطائرة من المسافرين ترك النافذة مفتوحة عند إقلاع الطائرة أو خلال عودتها إلى المطار.

قال تقرير نشر موقع “برستول لايف”، أنه تم الكشف عن السبب الهام وراء هذا الطلب، وهو يتعلق بحالات الطوارئ المفاجئة.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون مزعجا للعديد من الركاب، ولكنه في الواقع شرط مهم للسلامة، حيث أنه من خلال رفع ستائر النوافذ، يمكن للمسافرين التعود على الضوء الطبيعي في الخارج، سواء كان ذلك في النهار أو الليل.

وأضاف التقرير أن ترك النوافذ يمكن أيضا أن يساعد الركاب على التأقلم مع الإضاءة الخارجية خلال إخلاء الطائرة في حالات الطوارئ، حيث يكونون معتادين على الضوء الطبيعي والتكيف معه.

وتفرق الثانية الواحدة في حالات الطوارئ، فإذا كانت النوافذ مفتوحة، يكون بإمكان طاقم الطائرة رؤية الظروف الخارجية بسهولة، خاصة وأن لديه 90 ثانية فقط للخروج من الطائرة.

ويساعد ذلك طاقم الطائرة على التخطيط بشكل جيد لعملية الإخلاء، أي اختيار الأبواب المناسبة لاستخدامها لإجلاء الركاب.

وتعتبر القدرة البصرية للشخص الذي تأقلم على الضوء الخافت قبل وقوع حادث مؤسف، أفضل ألف مرة من الذي يتعرض لحادث وهو غارق في الظلام.

روابط ذات صلة

احذر… 5 عادات تعجل بظهور الشيخوخة

احذر… 5 عادات تعجل بظهور الشيخوخة
ترامب: سندمر تركيا إذا هاجمت الأكراد في سوريا

ترامب: سندمر تركيا إذا هاجمت الأكراد في سوريا
للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها

للرجال والنساء .. جامعة تبوك تعلن وظائف في مختلف كلياتها وفروعها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*