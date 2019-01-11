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مطاعم في الباحة تتجاهل وضع السعرات الحرارية لكل وجبة

مطاعم في الباحة تتجاهل وضع السعرات الحرارية لكل وجبة

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مطاعم في الباحة تتجاهل وضع السعرات الحرارية لكل وجبة

مطاعم في الباحة تتجاهل وضع السعرات الحرارية لكل وجبة
http://almnatiq.net/?p=679780
المناطق-الباحة

لازالت بعض المطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي في منطقة الباحة تتجاهل وضع السعرات الحرارية لكل وجبة امام اعين المواطنين والمقيمين.

واوضح عدد من المواطنين (للمناطق) بانه منذ ان بدء تطبيق لائحة وضع السعرات الحرارية في المطاعم لم نشاهد الا قليل من المطاعم التزمت بتلك التعليمات مؤكدين بانه من الضروري معرفة المواطنيين والمقيمين لسعرات الحرارية لكل وجبة خاصة وان الهدف من وضع مقدار السعرات للوجبات هو توفير منتجات غذائية صحية، وتنظيم الغذاء الصحي منعاً للأمراض المنتشرة في المملكة مثل السمنة التي تعد من أبرز أسباب أمراض ضغط الدم والسكري والسرطان والتهاب المفاصل.

مطالبين الجهات المعنية بالمنطقة بمتابعة جميع المطاعم وإلزامها بوضع السعرات الحرارية في مكان بارز وامام اعين المواطنين

يذكر بان هيئة الغذاء والدواء ووزارة البلديات حددت شهر يناير (2019) موعداً للبدء في تطبيق لائحة وضع السعرات الحرارية، وذلك بعد الانتهاء من كافة المراحل اللازمة لإعداد هذه اللائحة الملزمة لكافة المطاعم والمقاهي وغيرها، محذرة من مخالفة اللائحة بغرامات تصل إلى ألف ريال على كل منتج لا يلتزم باللائحة.

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