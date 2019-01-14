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مقتل إمرأة وجرح أطفال في تفجيرات العراق

مقتل إمرأة وجرح أطفال في تفجيرات العراق
http://almnatiq.net/?p=679793
المناطق_الرياض

لقيت امرأة عراقية مصرعها بينما جرح طفلان بانفجارعبوة ناسفة في ناحية العباسي جنوب غربي كركوك.وأفاد بيان صادر عن مركزالإعلام الأمني العراقي بأن قوة أمنية عراقية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية بدت عليها آثار طلقات نارية في حي اور شرق العاصمة العراقية بغداد.

مضيفًا أنه تم اكتشاف مجموعة من العبوات الناسفة محلية الصنع، وأحزمة ناسفة ورمانات يدوية وصواريخ كاتيوشا وقنابل هاون وجميعها من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في مناطق الموصل القديمة وطريق تلكيف وحي الفاروق بمحافظة نينوى شمال العراق.

وعثرت القوات الأمنية على نفق يحتوي ثلاثة مداخل في جبال عطشانة قرب قرية الشيخ يونس بالمحافظة ذاتها, تم معالجته من قبل طيران التحالف الدولي.

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