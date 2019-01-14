محاكمة شاب بمكة خدع فتاة ثم أقام علاقة عاطفية معها وابتزها بعد حصوله على صورها !

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قررت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تأييد حُكمًا، صدر من المحكمة الجزائية بمكة بسجن شاب 10 أشهر، وتغريمه مبلغ مائة ألف ريال، مع مصادرة وإلغاء شرائح الاتصال المستخدمة؛ وذلك بعد تورطه في ابتزاز وتهديد فتاة بعد حصوله على صور لها، وإقامة علاقة محرمة معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب “سبق”، فإن الشاب أقام علاقة محرمة مع فتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمها بأنه سيتزوج منها، وحصل على صورها الشخصية عن طريق برنامج سناب شات والببي، وقام بابتزازها بتهديدها بنشر صورها على المواقع الإلكترونية إن لم تمكِّنه من نفسها.

وأبلغت الفتاة الشرطة، وتولت متابعة المتهم، وبعد التأكد من صحة البلاغ تم عمل كمين مُحكم، وتم القبض عليه بعد الحصول على جواله، وعُثر على صور الفتاة على هاتفه المحمول.

اعترف الشاب أمام القاضي بما حدث؛ فحكم عليه القاضي بمعاقبته بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بابتزازها وتهديدها بالسجن عشرة أشهر، وتغريمه 100 ألف ريال وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.