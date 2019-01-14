بلدية بريدة النسائية الفرعية تنفذ (260) جولة رقابية 

نفذت بلدية بريدة الفرعية النسائية التابعة لأمانة منطقة القصيم خلال الشهرين الماضيين أكثر 260 جولة ميدانية على المنشآت الصحية والمشاغل النسائية بمدينة بريدة بهدف ضبط تطبيق الإشتراطات الصحية على المنشآت ، وتم إصدار (36) مخالفة ومصادرة أكثر من (52) منتج غير صالح للاستخدام، وتواصل الفرق الرقابية بالبلدية النسائية أعمال الجولات والمتابعة الميداينة بهدف المحافظة على السلامة العامة. كما أصدرت البلدية النسائية خلال الفترة ذاتها (119) شهادة صحية.