توضيح مهم من «الكهرباء» بشأن إصدار الفواتير

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أكد مصدر بالشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة لم تخالف الأمر الملكي، بشأن موعد إصدار الفواتير.

جاء ذلك رداً على تساؤلات العملاء حول تأخر إصدار الفواتير عن موعدها المحدد بأمر ملكي بنحو أسبوعين عن موعد الراتب.

وأوضح مسؤول بالشركة أنَّ هناك فرقاً بين إصدار الفواتير واستحقاقها، فالأمر الملكي نص على “استحقاق الفواتير وليس إصدارها”، مؤكداً أن الاستحقاق يُحسب في يوم 28 من كل شهر؛ وهو ما لم يتغير.

وأضاف المسؤول أن الإصدار هو خروج الفاتورة والاطلاع على معلوماتها، أما الاستحقاق فهو تحديد يوم لسدادها بمهلة لا تتجاوز 30 يوماً، ومخالفة الأمر الملكي مجرد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، فالشركة حريصة على تنفيذ الأمر الملكي.