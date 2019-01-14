 أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أصدقاء المرضى ببريدة

 أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أصدقاء المرضى ببريدة

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 أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أصدقاء المرضى ببريدة

 أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أصدقاء المرضى ببريدة
http://almnatiq.net/?p=679826
المناطق_بريدة
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود رئيس وأعضاء لجنة أصدقاء المرضى بمدينة بريدة ، لخدمة ومساندة المرضى والفئات المستهدفة ببرامج اللجنة ، وتقديم المساعدة لهم وما تقدمه من جهود خدمية للمرضى .
جاء ذلك في كتاب بعث به سمو أمير منطقة القصيم لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي رئيس لجنة أصدقاء المرضى ببريدة ، وذلك بعد إطلاع سموه على جهود اللجنة وخدماتها للفئات المستهدفة ، وقال سموه في كتابه : نشكركم وزملائكم منسوبي لجنة أصدقاء المرضى ببريدة على جهودكم لمساعدة المرضى المستحقين ” ، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .
من جانبه ، أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي عن شكره وتقديره لسمو أميرمنطقة القصيم على دعمه للجان أصدقاء المرضى بمدينة بريدة ومحافظات المنطقة ، لتؤدي أهدافها لخدمة المرضى والمستفيدين ، مبيناً بأن لجنة أصدقاء المرضى ببريدة تتفقد أحوال المرضى ، عبر الزيارات المستمرة لهم بالمستشفيات وتفقد أحوالهم والبر والعناية بهم وتقديم الهدايا لهم إلى جانب تقديم العون والمساعدة لمن يحتاج لذلك منهم .

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