 أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أصدقاء المرضى ببريدة

جاء ذلك في كتاب بعث به سمو أمير منطقة القصيم لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي رئيس لجنة أصدقاء المرضى ببريدة ، وذلك بعد إطلاع سموه على جهود اللجنة وخدماتها للفئات المستهدفة ، وقال سموه في كتابه : نشكركم وزملائكم منسوبي لجنة أصدقاء المرضى ببريدة على جهودكم لمساعدة المرضى المستحقين ” ، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .

من جانبه ، أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي عن شكره وتقديره لسمو أميرمنطقة القصيم على دعمه للجان أصدقاء المرضى بمدينة بريدة ومحافظات المنطقة ، لتؤدي أهدافها لخدمة المرضى والمستفيدين ، مبيناً بأن لجنة أصدقاء المرضى ببريدة تتفقد أحوال المرضى ، عبر الزيارات المستمرة لهم بالمستشفيات وتفقد أحوالهم والبر والعناية بهم وتقديم الهدايا لهم إلى جانب تقديم العون والمساعدة لمن يحتاج لذلك منهم .