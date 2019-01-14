برامج تدريبية لخريجي الصيدلة للعمل بشركات الأدوية

برامج تدريبية لخريجي الصيدلة للعمل بشركات الأدوية

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برامج تدريبية لخريجي الصيدلة للعمل بشركات الأدوية

برامج تدريبية لخريجي الصيدلة للعمل بشركات الأدوية
http://almnatiq.net/?p=679832
المناطق_الرياض

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة شركات الأدوية، البرنامج التدريبي لخريجي كلية الصيدلة «مجال العمل في شركات الأدوية».

جاء ذلك بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية الدكتور خالد العنزي، بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود.

ويهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على الفرص الوظيفية المتوفرة في القطاع لخريجي الصيدلة من المواطنين والمواطنات، وطبيعة العمل داخل هذه الشركات، بهدف رفع نسبة التوطين في هذا القطاع المهم والحيوي، وتأهيل الصيادلة السعوديين على شغل مختلف التخصصات بالمجال، وتولي المناصب القيادية داخل شركات الأدوية السعودية أو الشركات العالمية المستثمرة داخل المملكة.

وصاحب البرنامج التدريبي إقامة معرض لعددٍ من الشركات المتخصصة في المجال الطبي والمبيعات لعرض نشاطهم وطبيعة المنتجات المتوافرة لديهم في السوق، والفرص الوظيفية المتاحة لشباب الخريجين السعوديين.

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