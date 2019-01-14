شاهد.. فيديو صادم لاعتداء مدرس على طالبة بتونس

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اعتداء مدرس بالضرب على طالبة بمدرسة ثانوية بتونس.

فتحت وزارة التربية في تونس تحقيقًا بحادثة اعتداء مدرس بالضرب على طالبة بمدرسة ثانوية في محافظة نابل، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعلم.

ويظهر بالفيديو المدرس وهو يصفع الطالبة ويجرها محاولًا إسقاطها أرضًا، فيما عمت الفوضى المكان، وسط صراخ زميلاتها اللاتي تجمعن بالمكان و حاولن التدخل لفض الخلاف.