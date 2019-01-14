“كراني” يكشف عن موعد قدوم “الزائر القطبي”.. ويوضح تأثيره على مناطق المملكة!

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توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، اقتراب الزائر القطبي بموجته الباردة، مشيرًا إلى أن أجواء المملكة ستشهد انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقال كراني عبر حسابه بـ”تويتر”: بعون الله كتلة هوائية باردة على الشمال الغربي تتجه شرقاً حتى الشمال الشرقي كمؤشر لاقتراب الزائر القطبي بموجته الباردة جداً التي تبدأ الأربعاء وتغطي أجواءنا كافة، الجمعة، بانخفاض حراري حاد مع نشاط للرياح.. وسماؤنا اليوم غائمة وخلايا ممطرة على الغربية، الوسطى، الشرقية، وسط وشرق الشمال.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، حفر الباطن، القيصومة، مكة المكرّمة).