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“الأحوال المدنية” تطبق خدمة جديدة تتعلق بـ”المواليد”

“الأحوال المدنية” تطبق خدمة جديدة تتعلق بـ”المواليد”
http://almnatiq.net/?p=679849
المناطق_الرياض

كشف المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية محمد جاسر الجاسر تطبيق خدمة إضافة المواليد إلكترونيا دون الحاجة إلى إلزام الأب إحضار شهادة تبليغ الولادة الورقية، وذلك بعد أن تم الربط إلكترونيا بين الأحوال المدنية والمستشفيات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أنه بعد التنسيق مع وزارة الصحة أصبحت إضافة المواليد آليا وربطت جميع المستشفيات آلياً مع الأحوال المدنية، إذ إنه عند الولادة يتقدم الأب إلى إدارة المستشفى للتبليغ عن الولادة لتسجيل الحالة إلكترونيا، ويتوجه الأب إلى الأحوال المدنية مباشرة لاستخراج شهادة الميلاد وسجل الأسرة.
غرامة تأخير الإضافة
وفيما يخص بعض المستشفيات التي لا تزال تتعامل بالتبليغ الورقي كالمستشفيات العسكرية قال الجاسر: لم يتم ربط بعض المستشفيات العسكرية. وبشأن تحفظ تلك المستشفيات على تبليغ الولادة وعدم منح الأب شهادة التبليغ إلا بعد خروج المولود من المستشفى حتى لو أمضى منوماً لأشهر عدة، ما يحمل الأب غرامة تأخير الإضافة، بحسب “عكاظ”.
مؤكدا أن هذا غير نظامي، فالواجب على المستشفى الذي يتعامل بالتبليغ الورقي استقبال بلاغ المواطن فور الولادة ومنحه الشهادة، لافتاً إلى أن إرجاء التبليغ إلى خروج المولود من المستشفى إجراء غير صحيح يترتب عليه غرامات على المواطن، فقد يبقى المولود منوماً لسنة أو سنوات ولا يعقل أن يكون مجهولا.

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