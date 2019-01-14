احدث الأخبار

الكويت تستضيف معرض «الفهد.. روح القيادة» في 11 فبراير المقبل
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أبرز المواد
 أخصائيون يحددون “أفضل نظام غذائي” في 2019
أبرز المواد
 المحاكم العمالية تبدأ بقوة.. أحكام غيابية ضد شركات تغيبت عن الجلسات
أبرز المواد
 14 مطلب للمعلمين أمام الوزير.. وآل الشيخ: نسعى لتحقيق الرضا الحقيقي
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تطبق خدمة جديدة تتعلق بـ”المواليد”
أبرز المواد
 وسائل إعلام إيرانية: تحطم طائرة من طراز بوينغ 707 قرب طهران
أبرز المواد
 “كراني” يكشف عن موعد قدوم “الزائر القطبي”.. ويوضح تأثيره على مناطق المملكة!
أبرز المواد
 تركيا تطالب ترامب بالاحترام.. وتندد بـ”خطأ أميركا الفادح”
أبرز المواد
 جامعة القصيم تنظم مؤتمر “مستقبل الدراسات الحديثية.. رؤية استشرافية” ..غدا الثلاثاء
أبرز المواد
 شاهد.. فيديو صادم لاعتداء مدرس على طالبة بتونس
أبرز المواد
  أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أصدقاء المرضى ببريدة
أبرز المواد
الكويت تستضيف معرض «الفهد.. روح القيادة» في 11 فبراير المقبل

الكويت تستضيف معرض «الفهد.. روح القيادة» في 11 فبراير المقبل

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أبرز المواد
أخصائيون يحددون “أفضل نظام غذائي” في 2019

أخصائيون يحددون “أفضل نظام غذائي” في 2019

أبرز المواد
المحاكم العمالية تبدأ بقوة.. أحكام غيابية ضد شركات تغيبت عن الجلسات

المحاكم العمالية تبدأ بقوة.. أحكام غيابية ضد شركات تغيبت عن الجلسات

أبرز المواد

الكويت تستضيف معرض «الفهد.. روح القيادة» في 11 فبراير المقبل

http://almnatiq.net/?p=679869
المناطق_متابعات

أعلنت اللجنة التنفيذية لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز أن دولة الكويت الشقيقة، ستستضيف معرض (الفهد… روح القيادة) خلال الفترة من 6 إلى 18 جمادى الآخرة 1440ه الموافق من 11 إلى 23 فبراير 2019م، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التنفيذية للمعرض، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الرعاية والدعم الدائم والمستمر لبرامج مؤسسة الملك فهد الخيرية والإنسانية والاجتماعية، ومن ضمنها معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “رحمه الله”.

وأكد  أن الرعاية الكريمة التي حظي بها معرض (الفهد..روح القيادة) من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان لها الأثر الكبير لدى أعضاء اللجنة العليا التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وتضم أبناء وبنات وأحفاد وحفيدات الملك فهد بن عبدالعزيز “رحمه الله”.

وأوضح سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد أن زوار معرض (الفهد…روح القيادة) في دولة الكويت الشقيقة سيشاهدون توثيقاً كاملاً لرحلة الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) وإنجازاته على الصعيدين المحلي والخليجي والعربي والدولي.

إضافة إلى حياته ومقتنياته الشخصية وهذا التوثيق يتم تقديمه بأسلوب إحترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى فضلاً عن استخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مشيراً إلى أن المعرض سيخصص جناحاً خاصاً للعلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ، حيث سيطلع الزائرون على صور تعرض لأول مرة عن ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت.

وختم سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد تصريحه، مفيداً بأن معرض (الفهد.. روح القيادة)، موجه للجيل الحالي من الشباب الخليجي والعربي للتعرف على سيرة الملوك والقادة، والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها لشعوبهم، كما أن المعرض يستهدف حضور العائلات.

حيث يوجد جناح خاص يسمى (الطفل والتنشئة القيادية)، وهذا الجناح سيسهم في تعليم الأطفال وتنشئتهم على القيادة واستلهامها من خلال أسلوب تربوي خاص تشرف عليه اختصاصيات في رياض الأطفال.

أعلنت اللجنة التنفيذية لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز أن دولة الكويت الشقيقة، ستستضيف معرض (الفهد… روح القيادة) خلال الفترة من 6 إلى 18 جمادى الآخرة 1440ه الموافق من 11 إلى 23 فبراير 2019م، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التنفيذية للمعرض، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الرعاية والدعم الدائم والمستمر لبرامج مؤسسة الملك فهد الخيرية والإنسانية والاجتماعية، ومن ضمنها معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “رحمه الله”.

وأكد  أن الرعاية الكريمة التي حظي بها معرض (الفهد..روح القيادة) من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان لها الأثر الكبير لدى أعضاء اللجنة العليا التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وتضم أبناء وبنات وأحفاد وحفيدات الملك فهد بن عبدالعزيز “رحمه الله”.

وأوضح سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد أن زوار معرض (الفهد…روح القيادة) في دولة الكويت الشقيقة سيشاهدون توثيقاً كاملاً لرحلة الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) وإنجازاته على الصعيدين المحلي والخليجي والعربي والدولي.

إضافة إلى حياته ومقتنياته الشخصية وهذا التوثيق يتم تقديمه بأسلوب إحترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى فضلاً عن استخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مشيراً إلى أن المعرض سيخصص جناحاً خاصاً للعلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ، حيث سيطلع الزائرون على صور تعرض لأول مرة عن ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت.

وختم سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد تصريحه، مفيداً بأن معرض (الفهد.. روح القيادة)، موجه للجيل الحالي من الشباب الخليجي والعربي للتعرف على سيرة الملوك والقادة، والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها لشعوبهم، كما أن المعرض يستهدف حضور العائلات.

حيث يوجد جناح خاص يسمى (الطفل والتنشئة القيادية)، وهذا الجناح سيسهم في تعليم الأطفال وتنشئتهم على القيادة واستلهامها من خلال أسلوب تربوي خاص تشرف عليه اختصاصيات في رياض الأطفال.

روابط ذات صلة

ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أخصائيون يحددون “أفضل نظام غذائي” في 2019

أخصائيون يحددون “أفضل نظام غذائي” في 2019
المحاكم العمالية تبدأ بقوة.. أحكام غيابية ضد شركات تغيبت عن الجلسات

المحاكم العمالية تبدأ بقوة.. أحكام غيابية ضد شركات تغيبت عن الجلسات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*