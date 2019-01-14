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السفير اليمني  بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بالباحة

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السفير اليمني  بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بالباحة

السفير اليمني  بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بالباحة
http://almnatiq.net/?p=679900
المناطق-الباحة
زار  السفير اليمني لدى المملكة  علي محمد العياشي ، ومرافقوه   قرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة بالباحة.
واستمع السفير اليمني لشرح من مدير القرية يحيى عارف عن ما تتضمنه ذي عين من حديقة، وشلال، بالإضافة إلى الشهرة التاريخية للقرية، ومميزاتها العمرانية والمعمارية والطبيعية التي أهلتها لتكون أفضل قرية تراثية بالمملكة العربية السعودية حسب تصنيف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
كما تجول السفير اليمني  داخل أحد المباني التراثية، مبدياً إعجابه بالتجانس البصري المنظم والجميل الذي يميز العمارة في قرية ذي عين التراثية.وفي ختام الزيارة تسلم هديه تذكاريه  من منتجات القرية

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