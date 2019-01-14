بلدية الخبر : زراعة 3528 شجرة خلال 3 أشهر

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قامت ادارة الحدائق والتجميل في بلدية محافظة الخبر بزراعة أكثر من 3528 شجرة في الخبر وذلك ضمن خطة البلدية الرامية للتوسع في زيادة المسطحات الخضراء والاشجار في كافة الشوارع , وذلك تأكيداً لحرص البلدية للمحافظة على المظهر العام للمدينة والارتقاء المستمر بالمرافق العامة ومنظومة المرافق الترفيهية والحدائق والمتنزهات والشوارع, فيما تعددت انواع الأشجار التي تم زراعتها لتشمل أشجار النيم والبونسيانا والأكاسيا والياسمين الهندي .

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي حرص البلدية على تكثيف أعمال التشجير والزراعة سعيا لتحقيق رسالتها بزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدينة ، وتماشياً مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتقدم العمراني الذي تشهده الخبر, موضحا بانه تم خلال الربع الأول من العام الجاري 1440هـ زراعة العديد من الشوارع منها والانتهاء من زراعة أحياء كاملة أبرزها زراعة شوارع حي الأسكان و شوارع حي البحيرة بالعزيزية , و شوارع حي قرطبة , و طريق الأمير سلطان , وشارعي 20 و 25 بالثقبة والخبر الجنوبية, بالإضافة الى زراعة شارع الأمير حمود, وطريق الملك عبدالله, وشارع خالد بن الوليد بحي الراكة الجنوبية , وايضاً كورنيش الخبر الشمالي , وزراعة طريق الملك فهد , وأماكن متفرقة بالمدينة.

واوضح المهندس سلطان الزايدي الى أن بلدية الخبر تولي اهتماما خاصا بزراعة الأشجار ومضاعفة أعدادها، وإن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية بنشر الرقعة الخضراء والعمل بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية .