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بلدية الجبيل تزيل المطبات العشوائية بالمحافظة

بلدية الجبيل تزيل المطبات العشوائية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=679918
المناطق_الجبيل

قامت بلدية محافظة الجبيل بحملة إزالة المطبّات العشوائية الغير مصرحة والمطبّات الغير مطابقة للمواصفات والشروط وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري  التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل  المهندس صالح بن محمد القرني أن الحملة أسفرت عن إزالة 78 مطبا عشوائيا مخالفا في عدد من الأحياء بالمحافظة والتي قام بوضعها بعض الأهالي أمام مساكنهم دون اخذ الموافقة من البلدية حيث أن هذه المطبات وضعت بشكل مخالف لتعليمات السلامة بأماكن لا تخدم السلامة المرورية

ونبهت البلدية في وقت سابق أنه لن يسمح بوضع مثل تلك المطبات نظراً لخطورتها على المركبات مبيناً أن الهدف من الحملة هو إزالة العشوائيات تفعيلا لمبادرة حملة معالجة التشوه البصري

ودعا المهندس صالح القرني جميع المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940  مشيرة إلى أنها طورت خدمة لتتيح للمستفيد رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة .

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