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“تعليم القصيم” يطلق تنفيذ خارطة طريق “الوزارة” التطويرية 

“تعليم القصيم” يطلق تنفيذ خارطة طريق “الوزارة” التطويرية 
http://almnatiq.net/?p=679923
المناطق / بريدة

اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم خارطة طريق تنفيذ تطلعات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ التي أعلن عنها خلال ورشة العمل مع قيادات التعليم بالمملكة يوم السبت الماضي .

وأكد مدير عام تعليم منطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان على أهمية تجسيد طموحات وتطلعات وخطط وزارة التعليم التي أعلن عنها معالي الوزير عبر التطبيق المتزامن مع قراءة المؤشرات لتحديد الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف المرجوة وقياس نواتج التعلم بشكل علمي دقيق .

وأوضح الركيان خلال اجتماع مجلس تعليم القصيم الاثنين 8/5/1440هـ بحضور مديري مكاتب التعليم بقطاعي البنين والبنات أن تضافر الجهود ومشاركة الجميع في أداء العمل وفق منظومة واحدة حقق مخرجات عالية وغير مسبوقة في مجال الانضباط المدرسي بتعاون أولياء الأمور وهو ما يجب استثماره لرفع معدلات التفوق الدراسي والأداء العملي للمعلمين والمعلمات من خلال التواصل والزيارات الإشرافية وتحقيق متطلبات التطوير .

وشهد الاجتماع استعراض نتائج مؤشر القياس المرحلي لمكاتب التعليم بالإدارة واستعراض واقع التعليم الأهلي والأجنبي ونتائج مؤشر أداء الإدارة للفصل الدراسي الأول ومناقشة الأطر التنظيمية للانضباط الإداري وزيادة الجولات الميدانية .

وقدم الركيان شكره وتقديره لكافة منسوبي التعليم بالمنطقة على نجاح خطة الفصل الدراسي الأول وتحقيق الإدارة لمعدلات متميزة رقميا كنواتج للخطط المرسومة .

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