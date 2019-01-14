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فتح باب القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بـ الخرج للفصل الثالث

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فتح باب القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بـ الخرج للفصل الثالث

فتح باب القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بـ الخرج للفصل الثالث
http://almnatiq.net/?p=679924
المناطق_الخرج
أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي الثالث، وذلك في عدد التخصصات تقنية والتي تتضمن  إنتاج الألبان والأغذية ، وتقنية الإنتاج الحيواني ، وتقنية صيانة معدات الإنتاج ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد www.a.dfp.edu.sa
‏واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وحسن السيرة والسلوك ، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً ، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية ، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.
علمًا ان اخر موعد للتسجيل و الالتحاق بالمعهد سيكون بتاريخ 11/05/1440
‏ودعت إدارة المعهد المتقدمين للإطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.
‏يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية احد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي ، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

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