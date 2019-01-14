أمير نجران يُكرم مدير الجامعة ويطلع على خدمات جناحها في أسبوع التلاحم الوطني

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كرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة معالي مدير جامعة نجران وذلك بمناسبة مشاركة الجامعة في أسبوع التلاحم الوطني والذي يقيمة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بحضور مدراء الإدارات الحكومية وعدد من الضيوف من خارج المنطقة.

وتشارك الجامعة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجناح يستقبل من خلاله زوار المعرض، حيث يتيح للزوار الإطلاع على البرامج التي تقدمها الجامعة، والكليات،وبما حققته الجامعة من إنجازات وشراكات مختلفة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك دورها الكبير في تنفيذ خدمات مجتمعية متميزة.

كما يبرز الجناح من خلال الشاشات المتوفرة المشاريع العملاقة التي تمتلكها الجامعة، إضافة إلى التجهيزات العالية للقاعات الدراسية والمعامل لتوفر بيئة علمية مميزة تخدم طلاب وطلابات الجامعة خلال مسيرتهم التعليمية، إلى جانب عرضها للأنشطة المتنوعة التي تُقدم للطلاب والطالبات والفعاليات المميزة التي تنفذها الجامعة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي أن الجامعة حرصت على المشاركة المميزة في أسبوع التلاحم الوطني لتبرز مكانة هذا الصرح العلمي الكبير في خدمة الوطن من خلال ما تقدمة من خدمات مجتمعية تطويرية وتوعية.

الجدير بالذكر أن الجناح تم تزويده بأبرز إنجازات الجامعة على مختلف الأصعدة من خلال الشاشات المرئية بها إلى جانب عدد من المطبوعات للتعريف بما تمتلكه الجامعة من برامج وإمكانات عالية وأنشطة وفعاليات شهرية.