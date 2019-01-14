احدث الأخبار

أمير نجران يُكرم مدير الجامعة ويطلع على خدمات جناحها في أسبوع التلاحم الوطني
أبرز المواد
 وزارة العدل: المحكمة العليا تبدأ في استقبال اعتراضات المحكوم عليهم بعقوبات جرائم الإرهاب وتمويله
أبرز المواد
 بلدية الجبيل تزيل المطبات العشوائية بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يقلّد السبيعي رتبته الجديدة
منطقة الرياض
 هيئة كبار العلماء تبدأ أعمال الدورة الـ 87 بالرياض
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
منطقة الرياض
 بلدية الخبر : زراعة 3528 شجرة خلال 3 أشهر
المنطقة الشرقية
     أمير الجوف يواصل زياراته لعدد من الوزراء بلقاء وزير التجارة والبلديات
منطقة الجوف
 السفير اليمني  بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بالباحة
أبرز المواد
 “سجون تبوك” تبحث سبل التعاون مع التعليم بالمنطقة
أبرز المواد
 مدير جامعة القصيم يوقع عقد كرسي الشيخ علي بن عبدالرحمن القرعاوي للقرآن وعلومه
منطقة القصيم
 محافظ تيماء يستقبل أعضاء لجنة إصلاح ذات البين
منطقة تبوك
أمير نجران يُكرم مدير الجامعة ويطلع على خدمات جناحها في أسبوع التلاحم الوطني

أمير نجران يُكرم مدير الجامعة ويطلع على خدمات جناحها في أسبوع التلاحم الوطني

أبرز المواد
وزارة العدل: المحكمة العليا تبدأ في استقبال اعتراضات المحكوم عليهم بعقوبات جرائم الإرهاب وتمويله

وزارة العدل: المحكمة العليا تبدأ في استقبال اعتراضات المحكوم عليهم بعقوبات جرائم الإرهاب وتمويله

أبرز المواد
بلدية الجبيل تزيل المطبات العشوائية بالمحافظة

بلدية الجبيل تزيل المطبات العشوائية بالمحافظة

المنطقة الشرقية
أمير منطقة الرياض يقلّد السبيعي رتبته الجديدة

أمير منطقة الرياض يقلّد السبيعي رتبته الجديدة

منطقة الرياض

أمير نجران يُكرم مدير الجامعة ويطلع على خدمات جناحها في أسبوع التلاحم الوطني

أمير نجران يُكرم مدير الجامعة ويطلع على خدمات جناحها في أسبوع التلاحم الوطني
http://almnatiq.net/?p=679929
المناطق - نجران
كرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة معالي مدير جامعة نجران وذلك بمناسبة مشاركة الجامعة في أسبوع التلاحم الوطني والذي يقيمة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بحضور مدراء الإدارات الحكومية وعدد من الضيوف من خارج المنطقة.
وتشارك الجامعة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجناح يستقبل من خلاله زوار المعرض، حيث يتيح للزوار الإطلاع على البرامج التي تقدمها الجامعة، والكليات،وبما حققته الجامعة من إنجازات وشراكات مختلفة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك دورها الكبير في تنفيذ خدمات مجتمعية متميزة.
كما يبرز الجناح من خلال الشاشات المتوفرة المشاريع العملاقة التي تمتلكها الجامعة، إضافة إلى التجهيزات العالية للقاعات الدراسية والمعامل لتوفر بيئة علمية مميزة تخدم طلاب وطلابات الجامعة خلال مسيرتهم التعليمية، إلى جانب عرضها للأنشطة المتنوعة التي تُقدم للطلاب والطالبات والفعاليات المميزة التي تنفذها الجامعة.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي أن الجامعة حرصت على المشاركة المميزة في أسبوع التلاحم الوطني لتبرز مكانة هذا الصرح العلمي الكبير في خدمة الوطن من خلال ما تقدمة من خدمات مجتمعية تطويرية وتوعية.
الجدير بالذكر أن الجناح تم تزويده بأبرز إنجازات الجامعة على مختلف الأصعدة من خلال الشاشات المرئية بها إلى جانب عدد من المطبوعات للتعريف بما تمتلكه الجامعة من برامج وإمكانات عالية وأنشطة وفعاليات شهرية.

روابط ذات صلة

وزارة العدل: المحكمة العليا تبدأ في استقبال اعتراضات المحكوم عليهم بعقوبات جرائم الإرهاب وتمويله

وزارة العدل: المحكمة العليا تبدأ في استقبال اعتراضات المحكوم عليهم بعقوبات جرائم الإرهاب وتمويله
هيئة كبار العلماء تبدأ أعمال الدورة الـ 87 بالرياض

هيئة كبار العلماء تبدأ أعمال الدورة الـ 87 بالرياض
السفير اليمني  بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بالباحة

السفير اليمني  بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بالباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*