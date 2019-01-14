نائب أمير جازان يقلد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة “لواء”

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام إدارة الدفاع المدني بجازان العميد علي بن محمد الوهاس ، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء .

وهنأ سمو نائب أمير جازان، ” اللواء الوهاس ” بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن .

من جانبه أعرب مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان ، عن سعادته بصدور الثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهم الله – ، مثمنن لسمو نائب أمير منطقة جازان تقليده رتبته الجديدة التي تعد حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.