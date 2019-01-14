احدث الأخبار

واشنطن: متفقون مع الرياض على دعم التقدم السياسي باليمن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 محافظ المجمعة يجتمع بمديري ورؤساء القطاعات الأمنية بالمحافظة
منطقة الرياض
 الأمير سعود بن نايف يدشن بناء مركز هبه لمتلازمة دون أحد مبادرات المهيدب لخدمة المجتمع
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن جائزة التفوق الدراسي لأبناء الأسر المستفيدة بالزاد الخيري
أبرز المواد
 الشيخ ميزر الفيصل الجربا في ذمه الله
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يقلد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة “لواء”
منطقة جازان
 “تعليم القصيم” يطلق تنفيذ خارطة طريق “الوزارة” التطويرية 
منطقة القصيم
 فتح باب القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بـ الخرج للفصل الثالث
منوعات
 أمير نجران يُكرم مدير الجامعة ويطلع على خدمات جناحها في أسبوع التلاحم الوطني
أبرز المواد
 وزارة العدل: المحكمة العليا تبدأ في استقبال اعتراضات المحكوم عليهم بعقوبات جرائم الإرهاب وتمويله
أبرز المواد
 بلدية الجبيل تزيل المطبات العشوائية بالمحافظة
المنطقة الشرقية
واشنطن: متفقون مع الرياض على دعم التقدم السياسي باليمن

واشنطن: متفقون مع الرياض على دعم التقدم السياسي باليمن

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

أبرز المواد
محافظ المجمعة يجتمع بمديري ورؤساء القطاعات الأمنية بالمحافظة

محافظ المجمعة يجتمع بمديري ورؤساء القطاعات الأمنية بالمحافظة

منطقة الرياض
الأمير سعود بن نايف يدشن بناء مركز هبه لمتلازمة دون أحد مبادرات المهيدب لخدمة المجتمع

الأمير سعود بن نايف يدشن بناء مركز هبه لمتلازمة دون أحد مبادرات المهيدب لخدمة المجتمع

أبرز المواد

نائب أمير جازان يقلد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة “لواء”

نائب أمير جازان يقلد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة “لواء”
http://almnatiq.net/?p=679939
جازان - فضه عطيف

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام إدارة الدفاع المدني بجازان العميد علي بن محمد الوهاس ، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء .

وهنأ سمو نائب أمير جازان، ” اللواء الوهاس ” بهذه الثقة،  متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن .
من جانبه أعرب مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان ، عن سعادته بصدور الثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهم الله – ، مثمنن لسمو نائب أمير منطقة جازان تقليده رتبته الجديدة التي تعد حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة في جامعة جازان

وظائف شاغرة في جامعة جازان
نائب أمير جازان يؤكد على اهمية ملتقى القيادات الشابة الذي تنظمه جامعة جازان

نائب أمير جازان يؤكد على اهمية ملتقى القيادات الشابة الذي تنظمه جامعة جازان
إدارة التخطيط المدرسي تزور مكاتب التعليم لمناقشة تنفيذ مبادرة “تعليم جازان بلا مبانٍ مدرسية مستأجرة”

إدارة التخطيط المدرسي تزور مكاتب التعليم لمناقشة تنفيذ مبادرة “تعليم جازان بلا مبانٍ مدرسية مستأجرة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*