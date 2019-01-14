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الشيخ ميزر الفيصل الجربا في ذمه الله

الشيخ ميزر الفيصل الجربا في ذمه الله
http://almnatiq.net/?p=679942
المناطق_جدة
فجعت أسرة  آل جربا و قبيلة شمر برحيل احد رجالاتها الشيخ ميزر بن نوري الفيصل الجربا والذي توفي خارج المملكة وتمت الصلاة عليه يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة .
ويتقبل العزاء بمنطقة الرياض  بدء من امس الاول السبت بمنزل الشيخ فرحان نايف الفيصل الجربا بحي السليمانية شارع الجوف فيلا 32 .
أو بالاتصال على :-
0114644666
فاكس / 0114628666
صحيفة (   المناطق    ) تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لاسرة آل جربا وقبيلة شمر عامة وللشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا
وذوي الفقيد  خاصه وتسأل الله له الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته.
انا لله وانا اليه راجعون

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