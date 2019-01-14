الشيخ ميزر الفيصل الجربا في ذمه الله

المناطق_جدة

فجعت أسرة آل جربا و قبيلة شمر برحيل احد رجالاتها الشيخ ميزر بن نوري الفيصل الجربا والذي توفي خارج المملكة وتمت الصلاة عليه يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة .

ويتقبل العزاء بمنطقة الرياض بدء من امس الاول السبت بمنزل الشيخ فرحان نايف الفيصل الجربا بحي السليمانية شارع الجوف فيلا 32 .

أو بالاتصال على :-

0114644666

فاكس / 0114628666

صحيفة ( المناطق ) تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لاسرة آل جربا وقبيلة شمر عامة وللشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا

وذوي الفقيد خاصه وتسأل الله له الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته.

انا لله وانا اليه راجعون