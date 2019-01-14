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أمير القصيم يدشن جائزة التفوق الدراسي لأبناء الأسر المستفيدة بالزاد الخيري

أمير القصيم يدشن جائزة التفوق الدراسي لأبناء الأسر المستفيدة بالزاد الخيري
http://almnatiq.net/?p=679948
المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، جائزة التفوق الدراسي لأبناء الأسر المستفيدة بالزاد الخيري ببريدة
وأشاد سمو أمير القصيم بالجائزة وأهدافها ، التي تسعى لتحقيق التفوق والتميز في التحصيل الدراسي ونشر روح التنافس بين الأبناء الطلبه ، مؤكداً أن مثل هذه الجوائز تعتبر وسيلة لخلق مناخ ثقافي علمي تنافسي ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم ومخرجاته في ظل الدعم والرعاية الكريمة لمسيرة التعليم من لدن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ ، مثمناً سموه مبادرة الزاد الخيري ودوره الريادي تجاه مستفيديه وأبنائهم.

من جانبه ثمن المشرف العام على الزاد الخيري لسمو أمير القصيم تدشينه الجائزة ودعمه الدائم واهتمامه المستمر بالعمل الخيري ، وعلى ما يوليه من الاهتمام بأبناء وبنات المنطقة ، ومساهمته الفعالة التي أسهمت في تطور عمل الزاد الخيري وتحقيقه الريادة.

حضر التدشين رئيس المحكمة العامة ببريدة المشرف العام على الزاد الخيري الشيخ إبراهيم الحسني ، ومدير عام التعليم عبدالله الركيان ، ومدير عام جمعية البر الخيرية ببريدة محمد الثويني ، وأعضاء مجلس الإدارة ، والمدير التنفيذي للزاد الخيري فهد القرعاوي.

 

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