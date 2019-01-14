الأمير سعود بن نايف يدشن بناء مركز هبه لمتلازمة دون أحد مبادرات المهيدب لخدمة المجتمع

الدمام - فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بالإمارة اليوم الاثنين بناء مركز هبه لمتلازمة داون أحد مبادرات المهيدب لخدمة المجتمع والذي يصنف الأول من نوعه في المنطقة الشرقية ، ويهدف إلى تطوير وتقديم البرامج التعليمية والتدريبيه والتأهيل المهني لذوي متلازمة داون ، بمستوى عالمي لتحسين حياتهم في كنف أسرهم، و ذلك بتعزيز قدراتهم وتنمية مواهبهم وتأهيلهم ليكونوا أشخاصاً فعالين في المجتمع.

وحضر التدشين الأستاذ عصام المهيدب الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب وفريق من إدارة تعليم المنطقة الشرقية برئاسة الدكتور ناصر بن عبد العزيز الشلعان ، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية .

والجدير بالذكر أن مركز هبة لمتلازمة داون تم إنشائه على مساحة بلغت ١٥٠٠٠ متر مربع .. وبحيز بناء اكثر من 6200 متر مربع من المباني التشغيلية و٨٨٠٠ متر مربع من المرافق النموذجية والمسطحات الخضراء والخدمات العامة ليتسع بذلك لطاقة استيعابية لأكثر من ٢٤٥ مستفيد من البنين والبنات .

وأكد سموه على ضرورة اختيار الكوادر المدربة والمتخصصة للإشراف على الاطفال من متلازمة داون، والاستفادة من الخبرات والاطلاع على أهم التحديات والعقبات التي واجهت المراكز السابقة لمتلازمة داون والاستفادة من خبراتهم، كما حث سموه إدارة التعليم بالاهتمام بهذه الفئة الغالية وتدريب كوادرها لتفعيلهم بالمجتمع ، معرباً سموه عن أمله في أن يكون هذا المركز نموذجاً متطوراً يخدم هذه الفئة الغالية .

ونوه سموه بدور القطاع الخاص وأهمية عقد الشراكات بينه وبين القطاع الحكومي للاستفادة من إمكانياته في خدمة أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثنى سموه على مبادرة المهيدب لخدمة المجتمع، متمنيا للجميع التوفيق.

وأوضحت الأستاذة سارة المهيدب مدير العمليات في المهيدب لخدمة المجتمع اننا كلنا ثقة بالجهود المشتركة بين القطاعين لتشغيل المركز على أعلى المعايير العالمية لخدمة ابنائنا وبناتنا من ذوي متلازمة دون لنحقق سوياً التمكين الذي نسعى له لهذه الفئة العزيزة وضمان اندماجهم في المجتمع بالطريقة التي تتوائم مع امكانياتهم.

فيما أكد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن هذا المركز سيقدم خدمة نوعية لأبنائنا من متلازمة داون ، وأن هذه الشراكة الفعالة ترسخ التعاون المثمر وتعلي من دور القطاع الخاص في دعمه ومساندته للقطاع الحكومي في برامجه وفعالياته خاصة فيما يتصل بشريحة هامة تحتاج للمساندة والدعم والتأهيل النموذجي وفقا للدراسات والأبحاث المتخصصة.