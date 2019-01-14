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محافظ المجمعة يجتمع بمديري ورؤساء القطاعات الأمنية بالمحافظة

محافظ المجمعة يجتمع بمديري ورؤساء القطاعات الأمنية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=679960
المجمعة - فلاج الشعيفاني

عقد صاحب السمو محافظ المجمعة بقاعة الاجتماعات بالمحافظةصباح يوم الاثنين الاجتماع الدوري الأول لعام١٤٤٠هـ مع مديري ورؤساء القطاعات الأمنية بالمحافظة حيث بدء سمو المحافظ الاجتماع بكلمة توجيهية رحب خلالها بالحضور  وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود والتعاون المشترك بينهم  فيما يخدم الصالح العام ، وبعد ذلك جرى استعراض سير العمل في  تلك القطاعات وكذلك مناقشة المواضيع المدرجة  في جدول أعمال الاجتماع التي تهم الأمن وراحة المواطن والمقيم.

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