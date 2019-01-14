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خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=679968
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
فيما حضره من الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل والمبعوث الرئاسي بشأن سوريا جيمس جيفري وعدد من المسؤولين.

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