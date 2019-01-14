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الجبير: المباحثات مع بومبيو تناولت التصدي لسياسات إيران

الجبير: المباحثات مع بومبيو تناولت التصدي لسياسات إيران
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المناطق - متابعات

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مثمرة، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الجبير أنه “تم خلال الزيارة بحث مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في اليمن وسوريا ومنطقة البحر الأحمر، وحرصنا المشترك على استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان”.

وقال: كما بحثنا العمل المشترك للتصدي للسياسات الإيرانية التوسعية المضرة بالأمن الإقليمي والدولي، وعملنا المشترك في محاربة التطرف والإرهاب.

وكانت السفارة الأميركية في السعودية، قالت الاثنين، إن بومبيو اتفق وولي العهد السعودي على ضرورة الالتزام باتفاق السويد في اليمن.

جاء ذلك أثناء استقبال ولي العهد لبومبيو خلال زيارته للرياض التي بدأت مساء الأحد، ضمن جولته الشرق أوسطية.

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