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أمير القصيم يقلد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير القصيم يقلد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=679979
المناطق - بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ماجد بن غازي الحميداني ، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى عميد.
وهنأ سموّه , العميد الحميداني على الترقية , متمنياً له دوام التوفيق والسداد في خدمة دينة ومليكه ووطنه ، مثمناً الجهود التي تبذلها كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة.
من جانبه رفع العميد الحميداني , شكره للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الغالية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته السديدة ، مؤكدًا حرصه على بذل كل ما في وسعه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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