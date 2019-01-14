أمير القصيم يقلد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة

المناطق - بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ماجد بن غازي الحميداني ، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى عميد.

وهنأ سموّه , العميد الحميداني على الترقية , متمنياً له دوام التوفيق والسداد في خدمة دينة ومليكه ووطنه ، مثمناً الجهود التي تبذلها كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

من جانبه رفع العميد الحميداني , شكره للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الغالية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته السديدة ، مؤكدًا حرصه على بذل كل ما في وسعه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.