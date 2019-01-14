احدث الأخبار

أمير مكة يوجه حديثه لرجال وسيدات الأعمال : غريب أن تتسابق الشركات العالمية للاستثمار في بلادكم وأنتم تستثمرون أموالكم في الخارج!
أبرز المواد
 الخارجية : لاصحة لافتتاح سفارة المملكة في دمشق
أبرز المواد
 خيركم تكرم طلاب مدارس الفرسان وتعرفهم برامجها
منطقة الرياض
 متحدث حساب المواطن: 93% من أرباب الأسر ذكور، و53% من المستقلين إناث في دفعة يناير
أبرز المواد
 مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تستقبل وفداً من جمعية الجوف للخدمات الصحية
منطقة الجوف
 المدرع يعلن نجاح زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفبن التفقدية لهذا العام 1440 هـ
منطقة مكة المكرمة
 برعاية معالي أمين الشرقية : امانة الشرقية تعقد الأربعاء المقبل اول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يقلد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة
أبرز المواد
 الجبير: المباحثات مع بومبيو تناولت التصدي لسياسات إيران
أبرز المواد
 ترمب: سندمر تركيا اقتصادياً إذا هاجمت أكراد سوريا
أبرز المواد
 واشنطن: متفقون مع الرياض على دعم التقدم السياسي باليمن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
أمير مكة يوجه حديثه لرجال وسيدات الأعمال : غريب أن تتسابق الشركات العالمية للاستثمار في بلادكم وأنتم تستثمرون أموالكم في الخارج!

أمير مكة يوجه حديثه لرجال وسيدات الأعمال : غريب أن تتسابق الشركات العالمية للاستثمار في بلادكم وأنتم تستثمرون أموالكم في الخارج!

أبرز المواد
الخارجية : لاصحة لافتتاح سفارة المملكة في دمشق

الخارجية : لاصحة لافتتاح سفارة المملكة في دمشق

أبرز المواد
خيركم تكرم طلاب مدارس الفرسان وتعرفهم برامجها

خيركم تكرم طلاب مدارس الفرسان وتعرفهم برامجها

منطقة الرياض
متحدث حساب المواطن: 93% من أرباب الأسر ذكور، و53% من المستقلين إناث في دفعة يناير

متحدث حساب المواطن: 93% من أرباب الأسر ذكور، و53% من المستقلين إناث في دفعة يناير

أبرز المواد

برعاية معالي أمين الشرقية : امانة الشرقية تعقد الأربعاء المقبل اول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة

برعاية معالي أمين الشرقية : امانة الشرقية تعقد الأربعاء المقبل اول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة
http://almnatiq.net/?p=679982
المناطق - الدمام

يرعى معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير يوم الأربعاء الموافق ١٠/٠٥/١٤٤٠ أول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة ، والذي سيقام على مسرح الأمانة من الساعة ٩ صباحا ويستمر حتى الساعة ١٢ ظهرا.

واوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بامانة المنطقة الشرقية ان الملتقى ينظمه  قسم التواصل المجتمعي التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة، مشيرا الى ان الهدف من الملتقى هو تبادل الخبرات بين جميع منسوبات الأمانة في جميع الإدارات النسائية في الأمانة، فيما يستهدف الملتقى  إيجاد فرصة مناسبة أمام منسوبات الأمانة  للوصول إلى الفهم الشامل لاستراتيجية الأمانة  ودور القطاع البلدي فيها وربط أعمال الإدارات بهذه الأهداف، إلى جانب رفع مستوى التكامل والعمل بروح الفريق، بالإضافة إلى تطوير آليات التواصل بين الادارات ، وتبادل الأفكار حول فرص  التحسين والإبداع، وأيضاً إشراك الجميع بالتخطيط والتطوير مما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية والشعور بالمسؤولية.

واشار الصفيان الى ان الملتقى سيعمل على تبادل التجارب بين منسوبات الأمانة وتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات حول سبل تطوير العمل في القطاع البلدي، وبخاصة فيما يتعلق بخدمات رائدات الأعمال والعنصر النسائي في المجتمع ، مشددا على ان توقيت انعقاد الملتقى يأتي في الوقت الذي تدعم فيه امانة المنطقة الشرقية العنصر النسائي في القطاع البلدي، حيث عزز ت الأمانة من الحضور النسائي في الأمانة خلال الفترة الماضية ، عبر الدفع بهم لتولي مناصب قيادية في العديد من البلديات والإدارات المختلفة ، اضافة الى اشراك مهندسات سعوديات للعمل مع المهندسين في مشاريع الطرق والجسور والإنفاق ، وهي خطوة تأتي تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠  في تعزيز حضور المرأة السعودية في جميع المجالات .

وأكد على ان الملتقى سيسهم في اتاحة  المجال والفرصة أمام كافة منسوبات الأمانة  في المساهمة بدور حقيقي وفعال في كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الأمانة، لتكون حاضنة للأفكار النسائية المبدعة والهادفة في القطاع البلدي.

وذكر   أن المرأة في المملكة تشهد إهتمامً من قبل الحكومة  الرشيدة، يدفعها إلى المساهمة في تحقيق الأهداف  التي تسعى المملكة لتحقيقها بحلول عام 2030، فيما دعا الصفيان جميع منسوبات الأمانة لحضور الملتقى والمشاركة الفعالة فيه من خلال طرح الرؤى والأفكار ، لافتا الى ان الملتقى سيتضمن جدول اعمال للخروج بتوصيات واهداف فعالة.

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يدشن بناء مركز هبه لمتلازمة دون أحد مبادرات المهيدب لخدمة المجتمع

الأمير سعود بن نايف يدشن بناء مركز هبه لمتلازمة دون أحد مبادرات المهيدب لخدمة المجتمع
بلدية الجبيل تزيل المطبات العشوائية بالمحافظة

بلدية الجبيل تزيل المطبات العشوائية بالمحافظة
بلدية الخبر : زراعة 3528 شجرة خلال 3 أشهر

بلدية الخبر : زراعة 3528 شجرة خلال 3 أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*