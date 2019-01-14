برعاية معالي أمين الشرقية : امانة الشرقية تعقد الأربعاء المقبل اول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة

المناطق - الدمام

يرعى معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير يوم الأربعاء الموافق ١٠/٠٥/١٤٤٠ أول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة ، والذي سيقام على مسرح الأمانة من الساعة ٩ صباحا ويستمر حتى الساعة ١٢ ظهرا.

واوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بامانة المنطقة الشرقية ان الملتقى ينظمه قسم التواصل المجتمعي التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة، مشيرا الى ان الهدف من الملتقى هو تبادل الخبرات بين جميع منسوبات الأمانة في جميع الإدارات النسائية في الأمانة، فيما يستهدف الملتقى إيجاد فرصة مناسبة أمام منسوبات الأمانة للوصول إلى الفهم الشامل لاستراتيجية الأمانة ودور القطاع البلدي فيها وربط أعمال الإدارات بهذه الأهداف، إلى جانب رفع مستوى التكامل والعمل بروح الفريق، بالإضافة إلى تطوير آليات التواصل بين الادارات ، وتبادل الأفكار حول فرص التحسين والإبداع، وأيضاً إشراك الجميع بالتخطيط والتطوير مما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية والشعور بالمسؤولية.

واشار الصفيان الى ان الملتقى سيعمل على تبادل التجارب بين منسوبات الأمانة وتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات حول سبل تطوير العمل في القطاع البلدي، وبخاصة فيما يتعلق بخدمات رائدات الأعمال والعنصر النسائي في المجتمع ، مشددا على ان توقيت انعقاد الملتقى يأتي في الوقت الذي تدعم فيه امانة المنطقة الشرقية العنصر النسائي في القطاع البلدي، حيث عزز ت الأمانة من الحضور النسائي في الأمانة خلال الفترة الماضية ، عبر الدفع بهم لتولي مناصب قيادية في العديد من البلديات والإدارات المختلفة ، اضافة الى اشراك مهندسات سعوديات للعمل مع المهندسين في مشاريع الطرق والجسور والإنفاق ، وهي خطوة تأتي تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز حضور المرأة السعودية في جميع المجالات .

وأكد على ان الملتقى سيسهم في اتاحة المجال والفرصة أمام كافة منسوبات الأمانة في المساهمة بدور حقيقي وفعال في كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الأمانة، لتكون حاضنة للأفكار النسائية المبدعة والهادفة في القطاع البلدي.

وذكر أن المرأة في المملكة تشهد إهتمامً من قبل الحكومة الرشيدة، يدفعها إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها بحلول عام 2030، فيما دعا الصفيان جميع منسوبات الأمانة لحضور الملتقى والمشاركة الفعالة فيه من خلال طرح الرؤى والأفكار ، لافتا الى ان الملتقى سيتضمن جدول اعمال للخروج بتوصيات واهداف فعالة.