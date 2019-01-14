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المدرع يعلن نجاح زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفبن التفقدية لهذا العام 1440 هـ

المدرع يعلن نجاح زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفبن التفقدية لهذا العام 1440 هـ
http://almnatiq.net/?p=679985
مكة - عادل الزهراني
أعلن سعادة محافظ الكامل الأستاذ / عايد بن محمد المدرع القحطاني عن نجاح زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين التفقدية لهذا العام ١٤٤٠ المجمعة  ( الكامل ،خليص ،رابغ ) وإعجاب سموه الكريم بمشاريع الكامل المنفذة والتي دشنها سموه الكريم  والتي تقدر تكلفتها ب ٤٢٣ مليون ريال ،كما أعجب سموه الكريم بتفعيل الشراكات المجتمعية بمحافظة الكامل رغم عدم وجود شركات عملاقة بالمحافظة ،ايضا وعد سموه الكريم بمتابعة مشروع ازدواج طريق الكامل وإيجاد الحلول الناجعة بإذن الله للمشاريع المتعثرة والمتأخرة بالمحافظة ..وفي الختام قدم سعادته بأسمه وبأسم كافة أهالي المحافظة لسموه الكريم بخالص الشكر والتقدير وأن يمتع سموه الكريم بالصحة والعافية فهو عراب التنمية والتطوير بمنطقة مكة المكرمة .

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