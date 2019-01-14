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مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تستقبل وفداً من جمعية الجوف للخدمات الصحية

مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تستقبل وفداً من جمعية الجوف للخدمات الصحية
http://almnatiq.net/?p=679988
الجوف - محمد الحسن

استقبل نائب المدير العام التنفيذي الدكتور منصور العازمي في مكتبه بالجوف وفداً من جمعية الجوف للخدمات الصحية يتقدمهم المدير
التنفيذي للجمعية الأستاذ خليل العضيد والدكتور سلمان الشراري ، حيث اطلع نائب المدير العام التنفيذي الدكتور منصور العازمي على خطط وبرامج جمعية الجوف الصحية ونبذة عن أهم البرامج التي أقيمت خلال الفترة الماضية ومدى إمكانية تقديم بعض البرامج المشتركة بين الطرفين والتي تنعكس فائدتها للمجتمع .
وقد رحب نائب المدير العام التنفيذي الدكتور منصور العازمي بوفد الجمعية الصحية وإمكانية بحث سبل التعاون بين مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية وجمعية الجوف للخدمات الصحية وأكد أن من أهداف وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية التطوعية للمجتمع بشكل مستمر وأن هذا ما تسعى إليه المدينة .

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