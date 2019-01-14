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متحدث حساب المواطن: 93% من أرباب الأسر ذكور، و53% من المستقلين إناث في دفعة يناير

متحدث حساب المواطن: 93% من أرباب الأسر ذكور، و53% من المستقلين إناث في دفعة يناير
http://almnatiq.net/?p=679991
المناطق - واس

بلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج حساب المواطن 0.5%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.70 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.69 مليون، وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر يناير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%.
وأشارت أرقام البرنامج بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%.
وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، كما أفصحت أرقام الدفعة الرابعة عشر بأن 83% من إجمالي المستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
ونّوه المتحدث الرسمي على أهمية الإفصاح وتعبئة البيانات بشكل محدد ودقيق لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعات القادمة وذلك عند مطابقة بيانات المتقدم مع الجهات المعنية وذات العلاقة.

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