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خيركم تكرم طلاب مدارس الفرسان وتعرفهم برامجها

خيركم تكرم طلاب مدارس الفرسان وتعرفهم برامجها
http://almnatiq.net/?p=679994
المناطق - الرياض
كرمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ممثلة بفريق العلاقات العامة والشراكات الطلاب الناجحين في اختبارات فروع القرآن الكريم والمتميزين بمدارس فرسان المعرفة العالمية.
وأفاد مدير العلاقات العامة والشراكات بخيركم الأستاذ عبدالله الغامدي أن هذا البرنامج يعد ضمن البرامج التواصلية التي تقدمها خيركم لطلاب مدارس وجامعات محافظة جدة مبيناً أن حفل التكريم شمل فقرات الاذاعة المدرسية وتعريف برامج خيركم وتعليم طريقة تطبيق برنامج ( اتلوها صح ) ، فيما أوضح أن تكريم الطلاب الناجحين في اختبارات فروع القرآن جاء لتحفيز بقية الطلاب للانضمام لحلقات القرآن لينالوا الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه سولم في قوله : ( خيركم من تعلم القرآن وعمله).
من جهته شكر قائد المدرسة  الأستاذ عبيد البركاتي جمعية خيركم على هذا البرنامج التواصلي والذي يهدف لنشر وتعليم وتحفيظ القرآن للطلاب ، حيث رأى ان التطبيقات التي عرضتها خيركم على الطلاب نالت اعجابهم وستثمر على المدى القريب العشرات من حفظة القرآن الكريم عبر تلك التطبيقات ، كما قام البركاتي بتكريم فريق خيركم والذين بدورهم أشادوا بتعاون المدرسة وقيادتها مع الجمعية.

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