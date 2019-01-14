امير الباحة يستقبل القنصل العام لجمهورية اليمن الشقيقة بجدة

المناطق - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي السفير علي بن محمد العياشي القنصل العام لجمهورية اليمن الشقيقة بجدة ، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالقنصل اليمني، مشيداً بالعلاقات المتينة بين المملكة وجمهورية اليمن الشقيقة، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، عبر القنصل اليمني عن بالغ سعادته وسروره بزيارته لمنطقة الباحة، ولقائه بصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، منوهاً بما شاهده بالمنطقة من معالم سياحية وقرى تراثية، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية من معالي القنصل اليمني فيما قدم سمو هدية تذكارية للقنصل العام اليمني بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ومدير عام مكتب سموه أحمد بن صالح السياري .