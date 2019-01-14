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أبها أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

أبها أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=680059
المناطق - واس

حجز فريق أبها أولى مقاعد دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه البكيرية 4-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم .
وسجل رباعية أبها كلًا من سميحان النابت “هدفين”، وعبدالله العنزي، وخالد الزيلعي لينتظر أبها في دور الـ 16 الفائز من مباراة الحزم مع الجيل المقررة الخميس القادم .
وتتواصل منافسات الدور غدًا الثلاثاء بإقامة 4 مباريات تجمع الخليج مع الفيصلي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والتقدم مع أحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ووج مع الفيحاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، والنصر مع الأنصار على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

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