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بوتين وآبي يبحثان عقد معاهدة سلام بين روسيا واليابان في 22 يناير

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بوتين وآبي يبحثان عقد معاهدة سلام بين روسيا واليابان في 22 يناير

بوتين وآبي يبحثان عقد معاهدة سلام بين روسيا واليابان في 22 يناير
http://almnatiq.net/?p=680062
المناطق - وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيجريان يوم 22 يناير لقاء في روسيا لبحث قضية إبرام معاهدة سلام بين البلدين.

وأوضح الكرملين في بيان أصدره اليوم الاثنين أن آبي سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى روسيا، مضيفا: “من المخطط له بحث حال وآفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسي والاقتصادي التجاري والإنساني”.

وتابع البيان: “يتوقع أن يتم النظر إلى المسائل المتعلقة بإبرام معاهدة سلام بين البلدين تطويرا للاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها خلال اللقاءين السابقين في سنغافورة وبوينس آيرس”.

كما ينوي بوتين وآبي، وفق الكرملين، “تبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الملحة للأجندة الدولية والإقليمية”.

وفي وقت سابق من اليوم ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد إجراء الجولة الأولى من المشاورات بين البلدين الخاصة بقضية معاهدة السلام، تأكيده للطرف الياباني أن مسألة سيادة روسيا على جزر الكوريل غير قابلة للنقاش، مشددا على ضرورة اعتراف اليابان بنتائج الحرب العالمية الثانية.

وأشار لافروف إلى أن الجانبين اتفقا على انجاز معاهدة سلام وفق أساس إعلان عام 1956 الذي أوقف الحرب بين الاتحاد السوفييتي واليابان، بحسب ما تداوله بوتين وآبي في اتصالاتهما الأخيرة.

ولم تبرم روسيا واليابان حتى الآن معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب خلافات بين الدولتين حول 4 جزر في مياه المحيط الهادي.

وتصر اليابان على أن إبرام أي اتفاق سلام لا يمكن دون إعادة هذه الجزر إليها، لكن روسيا تقول إنها أصبحت جزءا من أراضيها نتيجة الحرب العالمية الثانية وتم تسجيل السيادة الروسية عليها بالتوافق مع القانون الدولي.

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