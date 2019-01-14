احدث الأخبار

استبعاد الحكم الماليزي بن يعقوب من بطولة كأس آسيا
أبرز المواد
 بوتين وآبي يبحثان عقد معاهدة سلام بين روسيا واليابان في 22 يناير
أبرز المواد
 أبها أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو لزيادة المساعدات المقدمة لمصر لتحمل أعباء استضافة اللاجئين
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل بتبوك ينفذ حملات تفتيشية على الأنشطة المستهدفة بتوطين مهن البيع
منطقة تبوك
 سلطان عُمان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا يصل إلى الرياض
أبرز المواد
 قتلى وجرحى في تفجير يستهدف مجمعا شرقي كابول
أبرز المواد
 هيئة “الزكاة والدخل” توقع اتفاقية مع “يسّر” بهدف ربط الهيئة بنظام “مراسلات”
أبرز المواد
 المملكة تستعد لأضخم مهرجان للصقور
أبرز المواد
 بومبيو : تهديد ترمب بتدمير اقتصاد تركيا يبرز التزام واشنطن تجاه حلفائها
أبرز المواد
 امير الباحة يستقبل القنصل العام لجمهورية اليمن الشقيقة بجدة
أبرز المواد
استبعاد الحكم الماليزي بن يعقوب من بطولة كأس آسيا

استبعاد الحكم الماليزي بن يعقوب من بطولة كأس آسيا

أبرز المواد
بوتين وآبي يبحثان عقد معاهدة سلام بين روسيا واليابان في 22 يناير

بوتين وآبي يبحثان عقد معاهدة سلام بين روسيا واليابان في 22 يناير

أبرز المواد
أبها أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

أبها أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

أبرز المواد
الأمم المتحدة تدعو لزيادة المساعدات المقدمة لمصر لتحمل أعباء استضافة اللاجئين

الأمم المتحدة تدعو لزيادة المساعدات المقدمة لمصر لتحمل أعباء استضافة اللاجئين

أبرز المواد

استبعاد الحكم الماليزي بن يعقوب من بطولة كأس آسيا

استبعاد الحكم الماليزي بن يعقوب من بطولة كأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=680066
المناطق - الرياض

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استبعاد الحكم الماليزي محمد أميرول بن يعقوب من المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس أسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وأثار الحكم الماليزي بن يعقوب جدلا واسعا أمس الأحد خلال إدارته لمباراة سلطنة عمان واليابان، والتي انتهت لصالح المنتخب الياباني بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن الاحتكاك بين رائد صالح لاعب عمان وجينكي هاراجوتشي مهاجم الساموراي تم خارج منطقة الجزاء.

كما أثار الحكم الماليزي الجدل مجددا، بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لمنتخب عمان بعدما سدد صلاح اليحيائي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد أحد مدافعي منتخب اليابان الأمر الذي فجر غضب لاعبي الأحمر.

وأعرب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، سالم بن سعيد الوهيبي، عن استيائه من القرارات التحكيمية التي صاحبت المباراة.

روابط ذات صلة

بوتين وآبي يبحثان عقد معاهدة سلام بين روسيا واليابان في 22 يناير

بوتين وآبي يبحثان عقد معاهدة سلام بين روسيا واليابان في 22 يناير
أبها أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

أبها أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
الأمم المتحدة تدعو لزيادة المساعدات المقدمة لمصر لتحمل أعباء استضافة اللاجئين

الأمم المتحدة تدعو لزيادة المساعدات المقدمة لمصر لتحمل أعباء استضافة اللاجئين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*