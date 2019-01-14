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الأرصاد : استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من يوم الأربعاء إلى السبت المقبل

الأرصاد : استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من يوم الأربعاء إلى السبت المقبل
http://almnatiq.net/?p=680069
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، في تقريرٍ لها اليوم – بمشيئة الله – نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة في خلال النهار ، وانخفاض في درجات الحرارة من الأربعاء الى السبت الـ10 من الشهر الجاري وحتى يوم السبت الـ13 من ذات الشهر .
وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير منطقة الحدود الشمالية عرعر, ورفحاء, وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا, والقريات, وطبرجل، وكذلك منطقة تبوك تيماء, والوجه, وأملج, وضبا, وحقل، ومنطقة حائل الغزالة, والحائط, وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة ينبع, والعلا, وبدر, والرايس, والعيص, وخيبر, ووادي الفرع، وذلك يومي الأربعاء والخميس.
وأشار التقرير أيضًا إلى تأثر منطقة مكة المكرمة تربة, ورنية, والخرمة, وجدة, وذهبان, ورابغ, وخليص, والكامل, وبحرة، وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين، ومنطقة القصيم بريدة, وعنيزة, و المذنب, والبكيرية, والبدائع”، ومنطقة الرياض “الخرج, والمجمعة, وشقراء, والزلفي, والقويعية, والدوادمي, والأفلاج, ووادي الدواسر، والمنطقة الشرقية حفر الباطن, والقيصومة, والنعيرية, والدمام, والجبيل, والخفجي, والظهران, والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة، وذلك يومي الخميس والجمعة وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وأضافت الهيئة في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة وفرصة لتساقط ثلوج خفيفة على منطقة الحدود الشمالية “عرعر, وطريف”، وذلك من مساء يوم الأربعاء إلى صباح الخميس، والقريات، وطبرجل في ذات التوقيت، وكذلك على مرتفعات المنطقة تشمل جبل اللوز، وعلقان.

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